Политика
Лукашенко рассказал о ходе процесса интеграции Белоруссии и РоссииRT на русском 05:27
Лукашенко добавил, что была достигнута договорённость выработать документы, материалы для создания программы действий «по дальнейшей интеграции Белоруссии и России в рамках договора о Союзном государстве».
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским коллегой «не ломать договор» (о Союзом государстве – прим. ред.), сообщает БЕЛТА.Независимое телевидение Севастополя06:20
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Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Политика
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Футбол
Глава РПЛ исключил варианты расширения лиги до 2022 года
Ранее идею с расширением РПЛ до 18 команд раскритиковал бывший президент РФС и экс-министр спорта Виталий Мутко.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика
Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 07:20
Политика
ГПУ завела дело о госизмене в отношении телеканала NewsOne
«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал глава ГПУ.
Обновлено в 05:10
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено вчера в 12:22
ЖКХ
Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
Обновлено в 06:36
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Джикия назначен новым капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:53
Происшествия
Крабовые порядки. Как браконьеры раскрыли агента ФСБ — и пошли под суд
Бизнесмен и бывший сотрудник ФСБ стали фигурантами уголовного дела за то, что раскрыли действующего агента Федеральной службы безопасности.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Realme X Spider-Man Edition поступит в продажу в Китае
Обновлено в 07:09
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Кино
Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»
Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
Обновлено в 03:00
Наука
Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук
В Австралии врачи нашли способ возвращать подвижность парализованных рук.
Обновлено 06 июля в 06:55
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка для жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама
Обновлено в 04:57
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Общество
Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ
Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
Обновлено в 05:11