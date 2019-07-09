с чего всё началось

Лукашенко добавил, что была достигнута договорённость выработать документы, материалы для создания программы действий «по дальнейшей интеграции Белоруссии и России в рамках договора о Союзном государстве».

Лукашенко рассказал о ходе процесса интеграции Белоруссии и России

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