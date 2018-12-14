Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договорённостей. Мы требуем исполнения договорённостей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении "духа и буквы" ранее принятых решений, касающихся интеграции двух государств. По его словам, одним из примеров "нарушений" является отход от договоренностей по цене на газ.

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора по ценам на газ

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