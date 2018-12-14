Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении "духа и буквы" ранее принятых решений, касающихся интеграции двух государств. По его словам, одним из примеров "нарушений" является отход от договоренностей по цене на газ.
Московский Комсомолец04:00
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Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договорённостей. Мы требуем исполнения договорённостей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования.
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Лукашенко призвал Россию продавать Белоруссии газ по цене «как в Смоленске»
Rambler News Service04:16
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика
ЕС отреагировал на решение Косова создать армию
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет по поводу решения Косова создать свою армию.
Обновлено в 07:20
Политика
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об автономной работе российского сегмента интернета в случае, если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы
Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Политика
Лукашенко считает, что Россия хочет поглотить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что Российская Федерация хочет инкорпорировать его страну в свой состав.
Обновлено в 09:12
Политика
Лавров прокомментировал признание вины Марией Бутиной
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
ДНР привела войска в полную боевую готовность
В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 07:58
Политика
Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа
В Кремле прокомментировали заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который исключил встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа до освобождения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 05:41
Политика
Новый мэр Симферополя намерена скорректировать генеральный план города
14 ноября горсовет Симферополя отправил в отставку по собственному желанию главу администрации Игоря Лукашева, который занимал эту должность с сентября 2017 года.
Обновлено в 10:03
Политика
Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 02:21
Политика
Сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост
Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне, причем протестанты пришли на акцию в желтых жилетах.
Обновлено в 09:38
Политика
Путину рассказали о снижении цен на икру
Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, который рассказал о снижении оптовых цен на красную рыбу и икру.
Обновлено в 08:48
Политика
В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Главы регионов на встречах с президентом порой поднимают вопрос о необходимости выделить больше средств на проекты в подконтрольных им субъектах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании ФЦП Чечни.
Обновлено в 07:08
Политика
Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление произошло в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
Политика
Китай «заморозит» пошлины на автомобили из США
Китай «заморозит» на 90 дней пошлины на ввоз автомобилей из США, 14 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 09:29