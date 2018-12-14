Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении "духа и буквы" ранее принятых решений, касающихся интеграции двух государств. По его словам, одним из примеров "нарушений" является отход от договоренностей по цене на газ.
Московский Комсомолец04:00
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Лукашенко призвал Россию продавать Белоруссии газ по цене «как в Смоленске»
Rambler News Service04:16
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Политика
Лукашенко планирует встретиться с Путиным 25 декабря
Обновлено в 06:36
Политика
В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами
Обновлено вчера в 22:09
Политика
НАТО выразило сожаление из-за решения Косово создать армию
НАТО сожалеет о решении самопровозглашенной республики Косово начать создание собственной армии.
Обновлено в 06:52
Политика
В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика
ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 02:21
Политика
Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в САР
«Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Обновлено в 06:08
Политика
Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала
Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.
Обновлено в 01:55
Политика
Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома
Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж
«Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», — цитирует Эрдогана Hurriyet.
Обновлено в 04:28
Политика
В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии
В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика
Россияне назвали человека года среди политиков
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 05:53
Политика
Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко
В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.
Обновлено в 01:15