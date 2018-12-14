Политика

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора по ценам на газ
Московский Комсомолец
04:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении "духа и буквы" ранее принятых решений, касающихся интеграции двух государств. По его словам, одним из примеров "нарушений" является отход от договоренностей по цене на газ.
Московский Комсомолец04:00

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Белоруссия и Россия критикуют друг друга за непринятые решения

Коммерсантъ06:00

Лукашенко обиделся на Россию из-за газового обмана

Lenta.ru05:44

Лукашенко на пресс-конференции поднял тему цены на российский газ

Аргументы и Факты04:58

Лукашенко призвал Россию продавать Белоруссии газ по цене «как в Смоленске»

Rambler News Service04:16

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора по ценам на газ

Московский Комсомолец04:00

Лукашенко: Мы не требуем от Москвы низкой цены на газ, дайте как в Смоленске

ПРАЙМ03:51

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ

Интерфакс03:45
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Политика

Лукашенко планирует встретиться с Путиным 25 декабря

Обновлено в 06:36
Политика

В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Обновлено вчера в 22:09
Политика

НАТО выразило сожаление из-за решения Косово создать армию

НАТО сожалеет о решении самопровозглашенной республики Косово начать создание собственной армии.
Обновлено в 06:52
Политика

В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика

ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 02:21
Политика

Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в САР

«Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Обновлено в 06:08
Политика

Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала

Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.
Обновлено в 01:55
Политика

Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома

Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж

«Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», — цитирует Эрдогана Hurriyet.
Обновлено в 04:28
Политика

В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии

В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика

Россияне назвали человека года среди политиков

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 05:53
Политика

Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко

В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.
Обновлено в 01:15
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