Политика

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора по ценам на газ
Московский Комсомолец
04:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении "духа и буквы" ранее принятых решений, касающихся интеграции двух государств. По его словам, одним из примеров "нарушений" является отход от договоренностей по цене на газ.
Московский Комсомолец04:00
Александр Лукашенко
Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ.
— Александр ЛукашенкоИнтерфакс 03:45
с чего всё началось

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о нарушении руководством России "духа и буквы" ранее принятых решений об интеграции двух стран.
Интерфакс03:45

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Лукашенко обвинил РФ в нарушении договора по ценам на газ

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Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ

Интерфакс03:45
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:39, Ашберн
Политика

НАТО сожалеет о решении Косова создать собственную армию

Обновлено в 06:41
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

Обновлено в 06:46
Политика

В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
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Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность

В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
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Политика

В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика

СБУ забрали митрополита Агапита на встречу с Порошенко

Сотрудники Службы безопасности Украины забрали митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из дома, чтобы доставить в Киев, сообщил глава юридического отдела канонической УПЦ Александр Бахов.
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Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Главы регионов на встречах с президентом порой поднимают вопрос о необходимости выделить больше средств на проекты в подконтрольных им субъектах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании ФЦП Чечни.
Обновлено в 07:08
Политика

ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

США отложили повышение пошлин на товары из Китая

Администрация США отложила до 1 марта повышение пошлин на товары из Китая на $200 млрд. Об этом сообщает 14 декабря Bloomberg.
Обновлено в 02:13
Политика

Россияне назвали человека года среди политиков

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».
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Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.
Обновлено в 07:20
Политика

Володин: форум молодых законодателей и экспертов станет ежегодным

Форум молодых законодателей и экспертов, который стартовал в пятницу на базе корпоративного университета Сбербанка, будет проводиться ежегодно.
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Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала

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Обновлено в 01:55
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Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в Сирии

РФ и Сирия в рамках заседания двухсторонней межправительственной комиссии подписали коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов, сообщили РИА Новости в секретариате российской части межправкомиссии.
Обновлено в 05:58
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель. Действующий президент Республики Беларусь с 20 июля 1994 года, президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь, председатель Совета безопасности Республики Беларусь.
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