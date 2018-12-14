Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении "духа и буквы" ранее принятых решений, касающихся интеграции двух государств. По его словам, одним из примеров "нарушений" является отход от договоренностей по цене на газ.
Московский Комсомолец04:00
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Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о нарушении руководством России "духа и буквы" ранее принятых решений об интеграции двух стран.Интерфакс03:45
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Лукашенко призвал Россию продавать Белоруссии газ по цене «как в Смоленске»
Rambler News Service04:16
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:39, Ашберн
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