Лукашенко не уведомил Путина о планах покупать нефть у КазахстанаГоворит Москва 05:30

Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.

Ранее президент Белоруссии заявил о желании покупать нефть у Казахстана. Минск уже ведёт переговоры по поставкам и предлагает активизировать консультации, заявил Александр Лукашенко. Он добавил, что этот вопрос находится также в компетенции России как транзитной страны.

Лукашенко не уведомил Путина о планах покупать нефть у Казахстана

Хоккей Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Происшествия В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.

Экономика Меркель предлагала временный выход Греции из еврозоны Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с бывшим греческим премьер-министром Антонисом Самарасом в 2012 году допускала временный выход его страны из еврозоны.

ЖКХ Некоторые анивчане продолжают игнорировать новые евроконтейнеры В Аниве приступили ко второму этапу установки мусорных евроконтейнеров.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Политика Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Наука Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Происшествия Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения «По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.

Армия и оружие В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.

Происшествия Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.

Космос В США объяснили лунный провал СССР В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.

Кино Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

Общество ЕГИССО - революционное окно в будущее без справок Татьяна Костюк, заместитель управляющего ОПФР по Хабаровскому краю, уверяет, что когда эта система заработает в полную силу, нас ожидают поистине революционные изменения.

Общество В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.

Политика Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан завил, что расценивает петицию об отставке главы государства как шутку, отметив, что оснований для реагирования на нее нет.

Происшествия СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Финансы Акции ВТБ выросли на 10% за день Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Политика Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.

Театры Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.

Общество В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами «ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.