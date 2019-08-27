с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину.

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

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Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

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