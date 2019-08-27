Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину.
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По данным издания Rzeczpospolita
, отказ Лукашенко от участия в мероприятиях связан с тем, что на них не пригласили президента России Владимира Путина.
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