Лукашенко не исключил появления новой Конституции в БелоруссииRT на русском 04:25

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в стране появится новая Конституция либо будут внесены поправки в действующую. Об этом он заявил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Лукашенко не исключил появления новой Конституции в Белоруссии

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

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Политика ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

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Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.