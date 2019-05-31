Политика

Лукашенко не исключил появления новой Конституции в БелоруссииRT на русском 04:25

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в стране появится новая Конституция либо будут внесены поправки в действующую. Об этом он заявил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает
 информагентство «БелТА».
Ведомости04:58

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Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

Коммерсантъ04:59

Лукашенко пообещал белорусам новую или измененную Конституцию

Интерфакс04:37

В Белоруссии может появиться новая конституция

Газета.Ru04:30

Лукашенко не исключил появления новой Конституции в Белоруссии

RT на русском04:25

Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии

РИА Новости04:14

Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

ТАСС04:12

Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

Говорит Москва04:28
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:36, Ашберн

В ближайшее время в Беларуси будет или новая конституция, или внесут правки в действующую

КП - Беларусь04:43
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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