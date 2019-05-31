Политика
Лукашенко не исключил появления новой Конституции в БелоруссииRT на русском 04:25
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в стране появится новая Конституция либо будут внесены поправки в действующую. Об этом он заявил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА».Ведомости04:58
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