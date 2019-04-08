Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на УкраинеRT на русском 07:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко.
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Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара
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Обновлено в 10:40
Экономика
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Обновлено в 05:36
Культура
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
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Обновлено в 06:38
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Авто
Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф
Обновлено в 11:21
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае
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Обновлено в 10:18
Происшествия
Бывший полпред Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы
Бывший полпред президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник журналистам его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом
Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.
Обновлено в 04:12
Культура
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Обновлено в 04:34
Общество
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Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Смертность в России снизилась на четверть с 2005 года
Люди стали меньше умирать от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и в ДТП. Смертность в России снизилась на 23% с 2005 года.
Обновлено вчера в 02:01
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение
Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Происшествия
Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты
Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:15
Общество
Мизулина попросит признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО
Член Совета Федерации Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с целью признать фейковой новость о том, что она просила запретить занятий йогой в СИЗО.
Обновлено в 09:42
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Футбол
Ромащенко высказался о натурализации игроков сборной России
Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался о натурализации игроков национальной команды.
Обновлено в 10:40
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
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Обновлено в 03:19
Политика
Путин назвал приоритетной поставку Турции систем С-400
Обновлено в 10:21
Политика
Путин заявил о важности сохранения свободного интернета
Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «У меня пропало доверие к мужчинам с деньгами»
О любовных похождениях балерины ходят легенды. Волочкова купалась во внимании состоятельных мужчин.
Обновлено в 10:00