Лукашенко назвал возможного победителя выборов на УкраинеRT на русском 07:31

Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.

Экономика В России введут два дополнительных налога для автомобилистов Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.

Культура Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Происшествия Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.

Происшествия Бывший полпред Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы Бывший полпред президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник журналистам его адвокат Павел Зайцев.

Шоу-бизнес Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.

Культура Шестилетнему сыну Плющенко запретили кататься под Майкла Джексона Стало известно, что сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запрещают кататься под музыку Майкла Джексона.

Общество В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили ввести максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Здоровье Смертность в России снизилась на четверть с 2005 года Люди стали меньше умирать от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и в ДТП. Смертность в России снизилась на 23% с 2005 года.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Транспорт Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.

Общество Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.

Происшествия Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.

Общество Мизулина попросит признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО Член Совета Федерации Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с целью признать фейковой новость о том, что она просила запретить занятий йогой в СИЗО.

Футбол Ромащенко высказался о натурализации игроков сборной России Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался о натурализации игроков национальной команды.

Политика Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».

Политика Путин заявил о важности сохранения свободного интернета Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.