Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на УкраинеRT на русском 07:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко.
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Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
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Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
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Политика
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Футбол
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Шоу-бизнес
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Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Общество
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Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
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Обновлено в 01:48
Политика
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Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
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Обновлено в 09:59
Армия и оружие
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Космос
Норвежцы приняли ракеты NASA за инопланетян
Некоторые жители Норвегии приняли запуск ракет NASA за атаку инопланетян.
Обновлено в 05:39
Спорт
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Обновлено в 06:50
Политика
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Обновлено в 03:40
Спорт
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Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
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Обновлено в 10:00
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При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Футбол
Защита Кокорина обжаловала продление ареста
Пресненский суд Москвы на прошлой неделе продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:00
Транспорт
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Обновлено в 06:44
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
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В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено вчера в 10:27