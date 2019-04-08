Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на УкраинеRT на русском 07:31

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Читать в источнике
Александр Лукашенко
Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко.
— Александр ЛукашенкоRT на русском 07:31

Подробнее о событии

Лукашенко назвал победителя украинских выборов

Газета.Ru11:11

Лукашенко предположил, кто победит на украинских выборах

URA.Ru07:21

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

RT на русском07:31

Лукашенко назвал возможного победителя президентских выборов на Украине

РИА Новости09:21

Лукашенко назвал Саакашвили бывшим общим другом с Порошенко

РБК07:14

Лукашенко считает, что президентом Украины снова станет Порошенко

Московский Комсомолец07:11

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

ТАСС06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Общество

Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Политика

В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция

Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Обновлено в 13:16
Футбол

Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб не смог подписать Погба

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что в своё время клуб интересовался полузащитником Полем Погба.
Обновлено в 09:23
Энергетика

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Политика

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове

Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения.
Обновлено в 13:39
Политика

Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и Турции

По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье

Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

Судя по опубликованным результатам, которые переданы, в том числе, и в Генпрокуратуру, проблемы выявлены по целому перечню направлений.
Обновлено в 12:47
Наука

Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором

Американские филологи и математики проанализировали структуру легендарной англосаксонской поэмы "Беовульф" и пришли к выводу, что она была написана одним автором, а не составлена из нескольких разных частей.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Боевики «Ан-Нусры» похитили оппозиционного активиста в Идлибе

Обновлено в 13:35
Происшествия

Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 07:51
Происшествия

В ГИБДД назвали самые безопасные для водителей регионы РФ

В списке самых безопасных регионов для автолюбителей в России лидирующее положение, по данным Госавтоинспекции МВД России за 2018 год, занимают Чукотский и Ненецкий автономные округа.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски

В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").
Обновлено в 11:04
Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Политика

Савченко назвала своей заслугой победу Зеленского в первом туре

Обновлено в 13:14
Политика

«Би-би-си» заметает американский след на Мадагаскаре дешёвым кино

Начинается заказное кино со слухов о вмешательстве, появившихся якобы после появления на острове русских.
Обновлено в 14:06
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

Украинский военный рассказал, как погибла пулеметчица «Ведьмы»

Один из украинских военнослужащих с позывным «Шахтер» сообщил, что боевики ВСУ с позывными «Ведьма» и «Дед» погибли якобы после взрыва снаряда миномета калибром 152 миллиметра.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Обновлено в 09:37
Космос

Орловцев приглашают познакомиться с историей космонавтики

Обновлено в 04:35
Общество

Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы

Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.
Обновлено в 11:28
Интернет

Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное