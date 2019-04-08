Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на УкраинеRT на русском 07:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко.
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Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Футбол
Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб не смог подписать Погба
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что в своё время клуб интересовался полузащитником Полем Погба.
Обновлено в 09:23
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Политика
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове
Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения.
Обновлено в 13:39
Политика
Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и Турции
По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
Судя по опубликованным результатам, которые переданы, в том числе, и в Генпрокуратуру, проблемы выявлены по целому перечню направлений.
Обновлено в 12:47
Наука
Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором
Американские филологи и математики проанализировали структуру легендарной англосаксонской поэмы "Беовульф" и пришли к выводу, что она была написана одним автором, а не составлена из нескольких разных частей.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Обновлено в 07:51
Происшествия
В ГИБДД назвали самые безопасные для водителей регионы РФ
В списке самых безопасных регионов для автолюбителей в России лидирующее положение, по данным Госавтоинспекции МВД России за 2018 год, занимают Чукотский и Ненецкий автономные округа.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски
В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").
Обновлено в 11:04
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Политика
«Би-би-си» заметает американский след на Мадагаскаре дешёвым кино
Начинается заказное кино со слухов о вмешательстве, появившихся якобы после появления на острове русских.
Обновлено в 14:06
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Украинский военный рассказал, как погибла пулеметчица «Ведьмы»
Один из украинских военнослужащих с позывным «Шахтер» сообщил, что боевики ВСУ с позывными «Ведьма» и «Дед» погибли якобы после взрыва снаряда миномета калибром 152 миллиметра.
Обновлено в 14:15
Космос
Орловцев приглашают познакомиться с историей космонавтики
Обновлено в 04:35
Общество
Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы
Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.
Обновлено в 11:28
Интернет
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome
Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03