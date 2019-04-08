Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на УкраинеRT на русском 07:31

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Читать в источнике
Александр Лукашенко
Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко.
— Александр ЛукашенкоRT на русском 07:31

Подробнее о событии

Лукашенко назвал победителя украинских выборов

Газета.Ru11:11

Лукашенко назвал возможного победителя президентских выборов на Украине

РИА Новости09:21

Лукашенко предположил, кто победит на украинских выборах

URA.Ru07:21

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

RT на русском07:31

Лукашенко назвал Саакашвили бывшим общим другом с Порошенко

РБК07:14

Лукашенко считает, что президентом Украины снова станет Порошенко

Московский Комсомолец07:11

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

ТАСС06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика

В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Авто

Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России

Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
Обновлено в 05:33
Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Общество

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Здоровье

Волгоградские оросительные системы готовят к новому сезону

Обновлено в 11:40
Футбол

Жозе Моуринью: «„Аякс“ может создать проблемы „Ювентусу“ динамикой и творческим подходом»

«Аякс» может создать проблемы своей динамикой и творческим подходом. Но «Юве» не повторит ошибок ужасного матча с «Атлетико» в Мадриде.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Титов посетит основателя Baring Vostok Калви в СИЗО

"Девятого апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит в следственном изоляторе №1 арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:16
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Политика

Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает своего соперника по президентской гонке Владимира Зеленского прекрасным актёром.
Обновлено в 16:45
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Авто

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Транспорт

Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных

В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Общество

Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

В 2014 решение Олланда по «Мистралям» воодушевило Токио в плане Курил

Ещё несколько лет назад активно обсуждали, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд «подло поступил с Россией», заблокировав поставку вертолётоносцев типа «Мистраль» для российского Военно-морского флота.
Обновлено в 10:27
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.
Обновлено в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное