Политика
Лукашенко: Языковой вопрос в Белоруссии закрытЕвразия Daily 04:47
В свою очередь, Бондарь заверил, что русскому языку в Белоруссии ничто не угрожает.
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Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
Обновлено в 10:04
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Общество
Никита Михалков заново учится ходить после двух операций
Режиссер Никита Михалков рассказал, что после двух перенесенных операций он вынужден буквально "учиться ходить".
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено в 10:09
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ
Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Пожар во Франции уничтожил около 2 миллионов бутылок вина
Справиться с огнем спасателям удалось только спустя 15 часов, к тому моменту было уничтожено не менее 2 миллионов бутылок с вином и другой алкогольной продукцией.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Общество
Сотрудники завода «Форд» провели митинг во Всеволожске
Несколько десятков сотрудников автомобильного холдинга собрались сегодня, 19 апреля, на санкционированный митинг на Юбилейной площади Всеволожска.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Дима Билан после травмы решил носить трость для образа пирата
Дима Билан рассказал, что уже почти оправился после травмы, но решил оставить трость для образа одноногого пирата.
Обновлено в 05:42
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину страниц пользователей в честь Таноса
Личная страница каждого второго пользователя будет заблокирована на 15 минут. Идея флешмоба принадлежит сообществу «Лентач».
Обновлено в 09:53
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту взрыва машины
В Нижнекамске по факту хлопка газового баллона, из-за которого взорвалась машина, и пострадал мужчина, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 04:52
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00