Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытымRambler News Service 04:50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым. Об этом он сказал в ходе послания белорусскому народу и национальному собранию, трансляцию которого ведет телеканал «Беларусь-1».

Игры Инсайдеры: новый Xbox будет мощнее PlayStation 5 Журналист Эйнсли Боуден сообщил в личном твиттере, что следующий Xbox будет мощнее недавно представленной PlayStation 5. В посте он говорит, что опубликованные на днях характеристики и возможности новой консоли Sony оказались выше ожиданий «многих», однако, по данным многочисленных источников журналиста, Xbox под кодовым названием Anaconda будет ещё более продвинутым.

Футбол Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.

Экономика Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Культура Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.

Происшествия Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.

Общество Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.

Гаджеты Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.

Общество У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.

Экономика Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.

Происшествия Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.

Экономика «Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро якобы обходят санкции США, запрещающие продажу венесуэльской нефти, с помощью «Роснефти».

Экономика Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Авто Toyota представила новый ProAce City Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.

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Политика Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.