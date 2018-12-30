Политика

Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся
РИА Новости
вчера в 13:03

"Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", – процитировала его поздравление пресс-служба.
РИА Новостивчера в 13:03
Александр Лукашенко
В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Белоруссия и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся.
— Александр ЛукашенкоВзгляд.ру вчера в 08:27

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Дело союзного государства сдвинулось с мертвой точки

Novpressa.ru01:04

Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся

Газета.Ruвчера в 08:06

Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся

РИА Новостивчера в 13:03

Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся

Известиявчера в 11:14

Александр Лукашенко поздравил с праздниками Владимира Путина

Российская газетавчера в 09:02

Лукашенко в поздравлении Путину сообщил, что союз двух народов состоялся

RT на русскомвчера в 08:18

От союза России и Белоруссии зависит безопасность Европы, уверен Клинцевич

Царьградвчера в 16:04
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Происшествия

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Государственные испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

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Обновлено в 00:01
Политика

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Ирины Ахматовой признал свою вину

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Обновлено вчера в 18:23
Общество

Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов

«Коллегия Министерства транспорта с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ», –– говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Глава Минздрава вылетает в Магнитогорск по поручению Путина

Обновлено в 01:07
Происшествия

СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Хоккей

Россия забросила Швейцарии 7 шайб и победила

Сборная России обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира (7:4). Россияне забросили семь шайб в ворота соперника, пропустив четыре.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Экономика

Украине предсказали огромные убытки от расширения российских санкций

Украина может понести миллиардный убыток из-за расширения санкций России, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей водительницы из BlaBlaCar

Правоохранительные органа задержали мужчину, являвшегося попутчиком, пропавшей воительницы Audi, которого та подобрала по дороге из Москвы в Тулу через сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге

В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Обновлено вчера в 14:08
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Обновлено вчера в 13:47
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации

МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено 29 декабря в 11:12
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Музыка

Скончался вокалист группы Walk off the Earth Майк Тейлор

Занимавший в инди-группе из Канады позицию клавишника и вокалиста Майк Тейлор умер вследствие естественных причин.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Курды отказались сложить оружие до окончания кризиса в Сирии

«Отряды народной самообороны» не откажутся от вооруженной борьбы до окончательного урегулирования политического кризиса в Сирии.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Власти помогут с жильём пострадавшим в Магнитогорске

Власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья после взрыва в Магнитогорске, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 00:30
Теннис

Касаткина уступила в первом круге турнира в Брисбене

В первом круге турнира в австралийском Брисбене российская теннисистка Дарья Касаткина уступила хозяйке корта Кимберли Биррелл.
Обновлено в 00:33
Происшествия

МЧС открыло «горячую линию» после взрыва газа в Магнитогорске

В Магнитогорске запущен телефон «горячей линии» для информирования родственников пострадавших и погибших при взрыве газа в жилом доме — 8 (351) 239–99–99.
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Общество

Южная Корея откажется от пластиковых пакетов

В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
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Хоккеист Кравцов: Дзюба украл жест у меня

В комментарии Sport24 Кравцов заявил, что Дзюба украл жест у него, а он сегодня показал футболисту, как исполнять его правильно.
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Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать после Нового года

С 9 января 2019 года начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Указание Центробанка о них зарегистрировал Минюст РФ.
Обновлено 29 декабря в 10:53
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