Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в МосквеRT на русском 09:30

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он отсутствовал на параде в Москве по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, потому что не мог пропустить торжественные мероприятия в Минске.

Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве

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