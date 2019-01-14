Политика

Лукашенко назвал конфликт в Донбассе «недоразумением»
Газета.Ru
05:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заканчивать военный конфликт в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с представителем Киева в контактной группе Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Газета.Ru05:44
Александр Лукашенко
Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками.
— Александр ЛукашенкоРоссийская газета 08:30

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Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2002-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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