Политика
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе «недоразумением»
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе «недоразумением»Газета.Ru05:44
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заканчивать военный конфликт в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с представителем Киева в контактной группе Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Газета.Ru05:44
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Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками.
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