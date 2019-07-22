Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» ЕвропыРИА Новости 07:53

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с руководителем представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин назвал Украину «общей бедой», сообщает
 Sputnik Беларусь.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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