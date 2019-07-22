с чего всё началось

Шоу-бизнес Нахамил и унизил: Шнуров оплевал Собчак Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Путешествия Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

Армия и оружие Яков Кедми разъяснил, почему США боятся РФ В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" известный израильский политолог Яков Кедми рассказал, почему США так боятся Россию.

Политика Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Общество Коротышка опротестовал вердикт о пожизненном заключении Решение суда о пожизненном заключении наркобарона Коротышки опротестовано в Апелляционном суде второго округа США, сообщили в пресс-службе суда.

Происшествия Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.

Политика Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Армия и оружие Десант на автомате: в Крыму испытали умную систему управления огнем Благодаря синхронизации автоматических систем управления из единого штаба велось управление воздушным боем, ударами авиации по наземным целям, высадкой десанта и наземными действиями войск.

Космос Goodyear отмечает 50-летие высадки астронавтов на Луну Один комплект шин для Goodyear — и огромный скачок для мобильности будущего: почти 50 лет назад безвоздушные шины Goodyear XLT стали первыми в истории шинами, оставившими след на поверхности Луны.

Происшествия СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Происшествия В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ В Липецке группа неизвестных попыталась повредить двери липецкого офиса КПРФ с помощью взрывного устройства и облила монтажной пеной стоящий рядом памятник Сталину.

Гаджеты Samsung Galaxy A70 получил фирменную систему стабилизации Super Steady Super Steady является программной стабилизацией, а в Galaxy A70 она работает только во время записи видео в разрешении Full HD при 30 к / с. Технологию Super Steady распространяют с очередным обновлением операционной системы для Galaxy A70.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.