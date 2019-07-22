Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» ЕвропыNews.ru 08:30
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин. У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:44, Вашингтон
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:44, Вашингтон
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