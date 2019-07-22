Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» ЕвропыNews.ru 08:30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин. У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина.
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с чего всё началось
Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает
 агентство «БелТА».
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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