с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин. У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина.

Политика Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.

Политика Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.

Экономика ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.

Происшествия В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Происшествия В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.

Армия и оружие В Армении ждут «сюрпризов» при поставках российских истребителей Армения ждет поставку из России истребителей Су-30СМ. Минобороны страны заплатило за четыре судна наличными и кредитными средствами по $22 млн за каждый, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает Sputnik Армения.

Космос Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Происшествия Двух человек задержали за осквернение памятника жертвам Брейвика Норвежская полиция задержала двоих подозреваемых в осквернении памятника жертвам терактов 2011 года, совершенных Андерсом Брейвиком, сообщает телекомпания NRK.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Армия и оружие Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.

Общество Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Здоровье Губернатор осмотрел новое современное оборудование областной больницы В 2018 и нынешнем году в областную больницу поступила 21 единица современного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Футбол «Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи» Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Армия и оружие Грузинские военные озвучили ответ на заявления России Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Политика Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Происшествия Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.