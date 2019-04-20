Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета БелоруссииРИА Новости 07:24
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
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Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России.
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