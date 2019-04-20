Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета БелоруссииРБК 06:39
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. По его словам, Москва — оплот суверенитета Минска, передает агентство БелТА.
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Гаджеты
Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов
Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Авто
УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России
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Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Политика
Замглавы Минздрава РФ: решаем вопрос доступа сахалинцев к врачам
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай на встрече с участниками конкурса "Команда Сахалинской области" заявил, что федеральное ведомство и областные власти совместно решают вопрос доступности медуслуг для сахалинцам и курильчан.
Обновлено в 19:41
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
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Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Спрошу должным образом за оскорбление. Кадыров ответил Порошенко
Кадыров добавил, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спросит «должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе».
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Футбол
«Райо Вальекано» и «Уэска» мячей не забили
33-й тур "Райо Вальекано" (Мадрид) - "Уэска" (Уэска) – 0:0.
Обновлено в 14:29
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Политика
Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть
Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено в 02:10
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Общество
Кабмин выделит 1 млрд рублей на общежития МГТУ им. Баумана
Около 1,1 млрд рублей будет направлено из бюджета на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 10:59
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Наука
Исследователи выяснили, кто построил Стоунхендж
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30