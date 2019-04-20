Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета БелоруссииРБК 06:39

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. По его словам, Москва — оплот суверенитета Минска, передает агентство БелТА.
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Александр Лукашенко
Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета.
— Александр ЛукашенкоКоммерсантъ 06:45

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