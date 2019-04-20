Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета БелоруссииРБК 06:39
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. По его словам, Москва — оплот суверенитета Минска, передает агентство БелТА.
Читать в источнике
Оценить28
Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Происшествия
16-летняя девушка пропала без вести в Новокузнецке
Обновлено в 01:24
Происшествия
Количество пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27
Пожары в Забайкалье, возникшие в результате палов и шквалистого ветра, не прекращаются, растёт число пострадавших.
Обновлено в 04:33
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Общество
Есть положительная динамика – Муратов о состоянии здоровья Быкова
Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о состоянии здоровья писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который впал в кому.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Происшествия
В доме экс-президента Судана нашли миллионы евро
Всего при обыске изъяли 6 миллионов евро, 351 тысяча долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов).
Обновлено в 06:38
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23