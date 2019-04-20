Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета БелоруссииРБК 06:39

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. По его словам, Москва — оплот суверенитета Минска, передает агентство БелТА.
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Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

RT на русском07:36

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Газета.Ru08:34

Президент Лукашенко заявил, что считает Россию надежным защитником независимости Белоруссии

Эхо Москвы06:30

Лукашенко утверждает, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии

Коммерсантъ06:45

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

РБК06:39

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

РИА Новости07:24

Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии

ТАСС06:16
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Общество

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено в 13:17
Политика

ЦИК Украины не считает возможным удовлетворить иск против Зеленского

В иске Хилько, представляющего ассоциацию наблюдателя за выборами, говорится, что кандидат Зеленский нарушил избирательное законодательство.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой

Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол

Мурад Мусаев: «Уже не первую игру „Краснодар“ скован в начале матча»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 24-го тура РПЛ (2:3). Кубанцы в концовке встречи сравняли счет, но пропустили третий мяч уже в добавленное время.
Обновлено в 16:22
Спорт

Масару на льду и кимоно Щербаковой. Как прошло шоу Тутберидзе

В Краснодаре состоялась премьера шоу "Чемпионы на льду", в котором приняли участие спортсмены группы Этери Тутберидзе и приглашенные гости.
Обновлено в 15:25
Политика

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено в 14:15
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149

В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено в 16:04
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе

Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.
Обновлено в 16:45
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол

Роналду рассказал о планах на следующий сезон

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что останется в команде, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 15:21
Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт: «От всех жен Михаил Державин уходил с одним чемоданом»

Обновлено в 13:30
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Происшествия

На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей

Обновлено в 06:06
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Футбол

Интер — Рома 1:1

Футболисты «Интера» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ромой».
Обновлено в 16:25
Общество

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Порошенко в день тишины заявил о своей победе

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

Обновлено в 09:12
Космос

Вокруг Земли вращается около 1,25 млрд частиц космического мусора

Вокруг Земли вращается около 1,25 млрд частиц космического мусора размером от одного миллиметра до 10 сантиметров.
Обновлено в 05:53
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли команду Латвии в матче юниорского ЧМ

Обновлено в 12:23
Авто

Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок

Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
Обновлено в 10:00
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