Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета БелоруссииРБК 06:39
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. По его словам, Москва — оплот суверенитета Минска, передает агентство БелТА.
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Общество
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено в 13:17
Политика
ЦИК Украины не считает возможным удовлетворить иск против Зеленского
В иске Хилько, представляющего ассоциацию наблюдателя за выборами, говорится, что кандидат Зеленский нарушил избирательное законодательство.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Мурад Мусаев: «Уже не первую игру „Краснодар“ скован в начале матча»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 24-го тура РПЛ (2:3). Кубанцы в концовке встречи сравняли счет, но пропустили третий мяч уже в добавленное время.
Обновлено в 16:22
Спорт
Масару на льду и кимоно Щербаковой. Как прошло шоу Тутберидзе
В Краснодаре состоялась премьера шоу "Чемпионы на льду", в котором приняли участие спортсмены группы Этери Тутберидзе и приглашенные гости.
Обновлено в 15:25
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено в 16:04
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе
Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол
Роналду рассказал о планах на следующий сезон
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что останется в команде, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 15:21
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт: «От всех жен Михаил Державин уходил с одним чемоданом»
Обновлено в 13:30
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Футбол
Интер — Рома 1:1
Футболисты «Интера» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ромой».
Обновлено в 16:25
Общество
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Обновлено в 16:12
Космос
Вокруг Земли вращается около 1,25 млрд частиц космического мусора
Вокруг Земли вращается около 1,25 млрд частиц космического мусора размером от одного миллиметра до 10 сантиметров.
Обновлено в 05:53
Авто
Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок
Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
Обновлено в 10:00