Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета БелоруссииРБК 06:39
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство. По его словам, Москва — оплот суверенитета Минска, передает агентство БелТА.
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Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Политика
Началось голосование во втором туре выборов президента Украины
Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.
Обновлено в 17:30
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Обновлено в 17:58
Единоборства
Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149
Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Космос
И строить самолеты мы разучились. Россия все больше отстает от США в авиастроении
На сайте самой компании с гордостью отмечается, что теперь место самого большого самолета в мире принадлежит Stratolaunch.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика
Sankei (Япония): СПГ-проект в Арктике; японский частный бизнес сомневается (Sankei Shimbun)
Российская газовая корпорация «Новатэк» зондирует почву на предмет участия японских «Мицуи» и «Мицубиси» в арктическом СПГ- проекте.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
«Виталины не хватает»: Прохор Шаляпин вслед за Волочковой устроил фотосессию в бане
Многие решили, что певец решил повторить фото Анастасии Волочковой, которая регулярно снимается в полуобнаженном виде в бане.
Обновлено в 16:09
Общество
Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?
Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Оператор заглянул в пасть большой белой акулы и остался жив
Фотографу и оператору Питеру Крагу, занимающемуся съемками дикой природы, удалось в буквальном смысле заглянуть в пасть большой белой акулы и остаться при этом в живых.
Обновлено в 09:45
Происшествия
При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России
Обновлено в 09:35
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
Обновлено в 03:34
Хоккей
Василевский номинирован на «Везину Трофи»
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20