Политика

Лукашенко назвал Рамзана Кадырова братом белорусского народаЭкономика сегодня 07:26

Встреча президента Белоруссии и главы Чечни произошла в Минске на открытии Европейских игр. Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов за укрепление дружеских отношений между странами. Указ о награждении Рамзана Кадырова был подписан еще в прошлом году.
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Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

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Александр Лукашенко - Кадырову: Чеченцы рожали детей в Бресте и называли их моим именем

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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