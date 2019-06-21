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Лукашенко назвал Рамзана Кадырова братом белорусского народаЭкономика сегодня 07:26
Встреча президента Белоруссии и главы Чечни произошла в Минске на открытии Европейских игр. Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов за укрепление дружеских отношений между странами. Указ о награждении Рамзана Кадырова был подписан еще в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
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Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
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Против протестующих у парламента в Тбилиси применили слезоточивый газ
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