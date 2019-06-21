Политика

Лукашенко назвал Кадырова своим братом и наградилИнфо24 11:08

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июня наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, признался в своих теплых чувствах к нему и кавказцам в целом, а также назвал чеченского лидера своим братом.
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Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

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Кадыров назвал Белоруссию родной страной

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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал свои братом

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Лукашенко назвал Кадырова братом

RT на русском06:58
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Александр Лукашенко - Кадырову: Чеченцы рожали детей в Бресте и называли их моим именем

КП - Беларусь10:19
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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