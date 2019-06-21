Политика

Лукашенко назвал Кадырова своим братомSputnik Таджикистан 10:50

В Минске прошла встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Чеченской Республики Размана Кадырова, сообщает пресс-служба главы государства. Во время переговоров Лукашенко назвал Кадырова своим братом и вручил ему орден Дружбы.
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Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Эхо Москвы09:30

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Лукашенко назвал Кадырова братом

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Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на Кавказ «без помпы»

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Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

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РИА Новости06:32

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Коммерсантъ06:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон

Александр Лукашенко - Кадырову: Чеченцы рожали детей в Бресте и называли их моим именем

КП - Беларусь10:19
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Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
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Происшествия

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В рамках 2-го тура чемпиона Европы среди игроков до 21 года сборная Англии встречалась с командой Румынией.
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Обновлено в 14:29
Общество

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Политика

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
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Политика

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Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
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Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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