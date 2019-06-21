Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народаREGNUM 08:32

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА. По данным издания, Кадыров награжден орденом Дружбы за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечней.

Футбол «Аталанта» объявила о переходе Муриэля Нападающий "Севильи" Луис Муриэль стал игроком "Аталанты". Детали трансфера не сообщаются.

Футбол «Челси» объявит о назначении Лэмпарда на следующей неделе Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард станет новым тренером «Челси». Официально обо всем объявят на следующей неделе.

Политика На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.

Политика Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.

Космос Опубликованы фотографии колец Урана Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.

Политика Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Политика Обострилась обстановка в столице Грузии Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.

Политика Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Происшествия В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.

Происшествия В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.

Футбол ФИФА требует от Ирана разрешения женщинам посещать матчи сборной Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Космос Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами Ученые NASA в рамках нового проекта решили оснастить готовящийся марсоход Mars-2020 колесами с шипами.

Экономика ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

Политика Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.

Футбол Гильерме предложил «Локомотиву» разорвать контракт Как стало известно Metaratings.ru, московский «Локомотив» не может себе позволить продлить контракт с вратарем сборной России Маринато Гильерме на его условиях.

Авто Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.

Политика Беспорядки в Грузии оставили равнодушными российских туристов Россияне не стали аннулировать туры в Грузию. Беспорядки в соседней стране не испугали российских путешественников.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.