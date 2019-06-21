Политика

Лукашенко назвал Кадырова братомLenta.ru 06:39

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
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Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Эхо Москвы09:30

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал свои братом

РИА Новости06:32

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Коммерсантъ06:56

Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на Кавказ «без помпы»

Интерфакс06:39

Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

ТАСС06:36

Кадыров назвал Белоруссию родной страной

Lenta.ru08:10

Лукашенко назвал Кадырова братом

RT на русском06:58
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон

Александр Лукашенко - Кадырову: Чеченцы рожали детей в Бресте и называли их моим именем

КП - Беларусь10:19
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию

МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:50
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Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
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Общество

Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter

Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.
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Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности

Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
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Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
Обновлено в 01:30
Общество

Дроздов прокомментировал «скандал» на передаче «В мире животных»

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Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
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Авто

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Политика

Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.
Обновлено в 11:07
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Политика

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Политика

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Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
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«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
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Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
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На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
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Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
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Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
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«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
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Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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