Экономика
Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукойLenta.ru 04:16
В российском Минэнерго отметили, что смогут поставлять нефть в Европу даже в случае перекрытия. Ранее Лукашенко высказывался о том, что намерен найти замену российской нефти. «Мы купим на рынке нефть, на нем хватает нефти, вопрос в цене», — отмечал он в марте.
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Уставший «стоять с протянутой рукой» Лукашенко решил закупать нефть где-то ещё
Московский Комсомолец04:08
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В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
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Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
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ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер»
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Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии
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В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
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Происшествия
В Москве на территории строящегося ЖК произошел пожар
В Даниловском районе Москвы на территории строящегося ЖК произошел пожар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Игры
GTA 6 может выйти в конце 2020 года
Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
Космос
В ночь Страстной пятницы взойдет розовая луна
В грядущую ночь Страстной пятницы жители планеты смогут наблюдать одно из самых зрелищных явлений – появление розовой луны.
Обновлено 17 апреля в 12:53
Хоккей
Кучеров и Малкин прибудут в расположение сборной до 27 апреля
Российские хоккеисты клубов НХЛ, не попавших в плей-офф или уже завершивших борьбу за Кубок Стэнли, в скором времени прибудут в расположение национальной команды.
Обновлено в 04:54
Политика
Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России
Прямую трансляцию послания Александра Лукашенко народу и Национальному собранию ведет "БЕЛТА".
Обновлено в 04:31
Авто
Nissan не собирается сокращать производство в этом году
Ранее издание Nikkei со ссылкой на информированные источники сообщило, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, Nissan может снизить выпуск автомобилей примерно на 15% - до минимальных за 9 лет 4,6 млн единиц.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Мать координатора «Протестного Кузбасса» приговорили к условному сроку за «ушиб» ногтем полицейскому
Центральный районный суд Новокузнецка приговорил мать координатора движения «Протестный Кузбасс» Льва Гяммера Ольгу Гяммер к 1,5 годам лишения свободы условно, признав ее виновной в применении насилия к полицейскому.
Обновлено в 04:42
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Общество
Российские продукты оказались популярны в КНДР
Жители КНДР, которые долгое время работали в России, привыкли к российской еде и гастрономическим традициям, поэтому в Северной Корее они отдают предпочтение российскому пиву, черному хлебу и сметане, сообщает посольство России в КНДР.
Обновлено в 04:33