Экономика

Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукойLenta.ru 04:16

В российском Минэнерго отметили, что смогут поставлять нефть в Европу даже в случае перекрытия. Ранее Лукашенко высказывался о том, что намерен найти замену российской нефти. «Мы купим на рынке нефть, на нем хватает нефти, вопрос в цене», — отмечал он в марте.
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В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

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Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

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Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Общество

Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии

Обновлено 17 апреля в 07:15
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В России могут появиться частные кладбища.
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В Москве на территории строящегося ЖК произошел пожар

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Обновлено в 04:55
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

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GTA 6 может выйти в конце 2020 года

Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
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В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
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В ночь Страстной пятницы взойдет розовая луна

В грядущую ночь Страстной пятницы жители планеты смогут наблюдать одно из самых зрелищных явлений – появление розовой луны.
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Российские хоккеисты клубов НХЛ, не попавших в плей-офф или уже завершивших борьбу за Кубок Стэнли, в скором времени прибудут в расположение национальной команды.
Обновлено в 04:54
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Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

Прямую трансляцию послания Александра Лукашенко народу и Национальному собранию ведет "БЕЛТА".
Обновлено в 04:31
Авто

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Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
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Мать координатора «Протестного Кузбасса» приговорили к условному сроку за «ушиб» ногтем полицейскому

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