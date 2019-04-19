Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой»Вести.Ru 04:58

Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов. "Чтобы мы не ходили с протянутой рукой и никому не кланялись", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой»

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