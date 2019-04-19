Экономика
Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой»Вести.Ru 04:58
Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов. "Чтобы мы не ходили с протянутой рукой и никому не кланялись", — сказал белорусский лидер.
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Уставший «стоять с протянутой рукой» Лукашенко решил закупать нефть где-то ещё
Московский Комсомолец04:08
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Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
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Карпин: «Не удивлён, что „Оренбург“ так высоко в таблице»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о предстоящей встрече с "Оренбургом" в чемпионате России.
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Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
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Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
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Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
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Обновлено в 06:19
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Москве совершено нападение на крупного чиновника ФАС
По предварительным данным, в Москве неизвестные утром нанесли травмы начальнику управления контроля и программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Илье Гришину.
Обновлено в 06:02
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«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
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Происшествия
Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих
На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«Краснодар» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»
Комплексно готовимся к битве #КраснодарЗенит 👊🏻 Кое-что готовы показать вам 😉👇🏻https://t.co/NIzW2sVYjR — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 апреля 2019 г.
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Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
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Валерий Радаев раскритиковал ремонт дорог в Саратове
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Политика
Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе
Депутату Верховной рады Мустафе Найему устроили засаду в Летнем театре Одессы и облили из ведра фекалиями, в ответ он заявил, что его "таким" не испугаешь и что он "на правильном пути", сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 06:21
Авто
Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня, 19.04.2019 года, исполняется ровно 49 лет с того момента, как первый автомобиль линейки ВАЗ-2101, созданной на базе Fiat-124, сошел с конвейера тольяттинского автозавода.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45