Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он намерен провести встречу с Путиным "на следующей неделе".

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