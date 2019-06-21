Политика
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братомКоммерсантъ 06:56
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА. Господин Лукашенко назвал его своим братом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
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Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
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Происшествия
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Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
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Политика
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Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
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Происшествия
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Обновлено в 08:26
Происшествия
Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали
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Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова выложила селфи с Джо Джонасом
«Джо Джонас передает привет», — подписала снимок Водянова, отметив своего сына, которому, собственно, было адресовано приветствие певца. @natasupernova Знаменитости оказались рядом на показе Berluti Недели высокой моды в Париже.
Обновлено в 11:07
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Танкисты США распугали фермеров на учениях НАТО
Учения НАТО в Румынии обернулись убытками для местных фермеров.
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Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Политика
Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Гаджеты
Основатель Foxconn призвал Apple переносить производства за пределы Китая
Как сообщает источник, основатель и крупнейший акционер компании Foxconn Терри Гоу (Terry Gou) не просто поддержал Apple в её намерениях постепенно переносить производственные мощности за пределы Китая, но и призвал компанию делать это.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова в эротичном боди поздравила выпускников в Кремле
Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
Обновлено в 14:30
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Серпухове ребенок попал под винты катера
12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.
Обновлено в 14:45
Общество
Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой
Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37