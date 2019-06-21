Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братомКоммерсантъ 06:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА. Господин Лукашенко назвал его своим братом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Эхо Москвы09:30

Кадыров назвал Белоруссию родной страной

Lenta.ru08:10

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал свои братом

РИА Новости06:32

Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на Кавказ «без помпы»

Интерфакс06:39

Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

ТАСС06:36

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Коммерсантъ06:56

Лукашенко назвал Кадырова братом

RT на русском06:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон

Александр Лукашенко - Кадырову: Чеченцы рожали детей в Бресте и называли их моим именем

КП - Беларусь10:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика

Екатеринбурженка Мария Черных оказалась очевидцем протестов в Тбилиси

Обновлено в 06:21
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:35
Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Политика

На Украине не исключили «языкового майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
Обновлено в 14:17
Политика

Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Спорт

Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

Обновлено в 12:49
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали

Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выложила селфи с Джо Джонасом

«Джо Джонас передает привет», — подписала снимок Водянова, отметив своего сына, которому, собственно, было адресовано приветствие певца. @natasupernova Знаменитости оказались рядом на показе Berluti Недели высокой моды в Париже.
Обновлено в 11:07
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Здоровье

Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Танкисты США распугали фермеров на учениях НАТО

Учения НАТО в Румынии обернулись убытками для местных фермеров.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Политика

Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Гаджеты

Основатель Foxconn призвал Apple переносить производства за пределы Китая

Как сообщает источник, основатель и крупнейший акционер компании Foxconn Терри Гоу (Terry Gou) не просто поддержал Apple в её намерениях постепенно переносить производственные мощности за пределы Китая, но и призвал компанию делать это.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери

Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в эротичном боди поздравила выпускников в Кремле

Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
Обновлено в 14:30
Политика

Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Серпухове ребенок попал под винты катера

12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.
Обновлено в 14:45
Общество

Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой

Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro представили на новых рендерах

Обновлено в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное