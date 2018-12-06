Политика
Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кадры беседы главы государства с журналистом ВГТРК были опубликованы на YouTube.
РИА Новости11:45
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Да, удалось в такой нехорошей форме, что пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого. Поэтому все вопросы мы обсудили.
с чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ.Интерфакс06:59
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