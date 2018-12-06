Политика
В ответ Путин предложил белорусскому коллеге подискутировать без прессы. При этом он обратил внимание на то, что в этом году цена на газ для Белоруссии составляет 129 долларов за тысячу кубов, а в 2019 году будет 127 долларов, тогда как Германия будет платить 250.
РИА Новости11:45
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Обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии цена — 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127 долларов, а в ФРГ — 250 долларов. Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации.
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