с чего всё началось

Да, удалось в такой нехорошей форме, что пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого. Поэтому все вопросы мы обсудили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кадры беседы главы государства с журналистом ВГТРК были опубликованы на YouTube.

Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор

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