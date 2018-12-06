Политика
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ. Прямую трансляцию из Санкт-Петербурга вел телеканал "Россия 24".
Вести.Ru06:24
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Обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии цена — 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127 долларов, а в ФРГ — 250 долларов. Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации.
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