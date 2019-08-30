Политика
ТАССЛукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского лидера по итогам состоявшего телефонного разговора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной
Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 05:58
Футбол
Александр Зинченко: «Мы в „Ман Сити“ должны в каждой игре показывать, кто мы такие»
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от игры за английский клуб.
Спорт-Экспресс 05:17
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Кино
Netflix показал тизер «Двух Пап» с Энтони Хопкинсом
Газета.Ru вчера в 21:26
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Футбол
Месси признан лучшим форвардом Лиги чемпионов прошлого сезона
РИА Новости вчера в 13:14
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Общество
Жители Доходного дома Елисеевых ввели плату за вход в парадную
Город+ вчера в 03:28
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В результате оказалось, что кишечная микробиота любителей красного вина отличается бо́льшим разнообразием по сравнению с микробиотой тех, кто предпочитает другие спиртные напитки.
Вести.Наука 28 августа в 08:07
Футбол
Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
News.ru вчера в 18:19
Гаджеты
К выходу готовится электроотвертка Xiaomi Mijia Wiha Electric
На площадке коллективного финансирования Xiaomi объявлен сбор средств на новую электрическую отвертку Mijia Wiha Electric.
Goroday.ru 05:13
Культура
Конкурс имени Андрея Стенина готов объявить победителей 2019 года
О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия
В Японии на заводе прогремел взрыв
В японском городе Нагоя произошел взрыв на заводе.
Московский Комсомолец 02:17
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Происшествия
По делу Арашуковых задержан еще один фигурант
Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31