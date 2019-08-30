Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского лидера по итогам состоявшего телефонного разговора.

Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений

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