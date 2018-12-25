Политика

Путин и Лукашенко договорились повторно встретиться до Нового года
RT на русском
13:31

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до Нового года, чтобы принять решения, которые «не терпят отлагательств».
RT на русском13:31
Дмитрий Песков
Лидеры договорились встретиться до конца года.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 14:18

Подробнее о событии

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко договорились о встрече

РИА Новости14:23

Песков подтвердил договоренность о новой встрече Путина и Лукашенко до конца года

Интерфакс14:10

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко договорились о новой встрече до конца года

ТАСС14:24

В Кремле подтвердили договорённость о новой встрече Путина и Лукашенко

RT на русском14:28

Кремль подтвердил планы Путина и Лукашенко провести еще одну встречу

РБК14:18

О чем на самом деле должны были договориться Владимир Путин и Александр Лукашенко

Коммерсантъ14:08

Кремль подтвердил планы Путина и Лукашенко еще раз встретиться до Нового года

Взгляд.ру14:22
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Политика

Володин предложил обсудить актуальность российской конституции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил во вторник, 25 декабря, проанализировать эффективность норм российской конституции.
Обновлено в 14:22
Политика

Путин и Лукашенко договорились повторно встретиться до Нового года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до Нового года, чтобы принять решения, которые «не терпят отлагательств».
Обновлено в 13:31
Политика

В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

Завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили в Кремле.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Опубликовано видео учений с отражением С-300 ракетного удара

Как пояснили в Минобороны, в качестве условного противника на учениях были задействованы высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, они сымитировали массированный ракетный удар.
Обновлено в 13:47
Политика

Косачев предложил Путину составить «список Браудера»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече руководства обеих палат Федерального собрания РФ с президентом РоссииВладимиром Путиным в Кремле предложил создать специальный реестр, в который бы заносились имена зарубежных политиков и общественных деятелей, «отличившихся наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 14:22
Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Общество

Путин подписал закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве

Документ обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве

Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко шли почти четыре часа

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры. Разговор длился почти четыре часа.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Спорт

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге

По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Обновлено в 10:50
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

«Северный поток — 2» приведёт к взаимозависимости России и Европы

Член Бундестага от партии «Зеленые» Юрген Триттин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» приведёт к взаимозависимости России и Европы.
Обновлено в 14:11
Политика

Трамп рассказал, сколько продлится «закрытие» правительства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 13:25
Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Россия начала испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон»

В России начались тестовые испытания беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6" (океанская многоцелевая система вооружения; по кодификации NATO - "Kanyon", по кодификации ВС РФ - "Посейдон").
Обновлено в 13:47
Политика

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1

Обновлено в 09:51
Общество

Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
Обновлено в 09:17
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