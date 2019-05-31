Лукашенко допустил появление новой конституции в БелоруссииREGNUM 04:49

с чего всё началось

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Общество Волгоград не попал в президентский указ о переименовании аэропортов В сегодняшнем Указе президента РФ указаны 44 воздушные гавани, которым будут присвоены имена лиц, имеющие особые заслуги перед Отечеством.

Политика Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

Политика В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.

Авто Cadillac представил высокопроизводительный седан CT5-V Сегодня в Детройте, представители компании Cadillac показали обновленную версию «заряженного» среднеразмерного седана CT5.

Общество Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Армия и оружие Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Общество Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператора Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает сервис Downdetector.

Игры E3 2019: Microsoft покажет 14 игр от своих внутренних студий Глава Xbox Фил Спенсер в своём официальном Twitter-аккаунте объявил, что Xbox Game Studios, куда входят внутренние студии Microsoft, такие как 343 Industries, inXile, Obsidian, Ninja Theory, Playground Games и другие, покажет 14 игр на E3 2019.

Общество Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы» Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.

Экономика Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Общество В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Шоу-бизнес Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.