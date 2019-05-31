Политика

Лукашенко допустил появление новой конституции в БелоруссииREGNUM 04:49

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает
 информагентство «БелТА».
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В ближайшее время в Беларуси будет или новая конституция, или внесут правки в действующую

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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
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