Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в БелоруссииREGNUM 04:49
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА».Ведомости04:58
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