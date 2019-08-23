Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержкиТАСС вчера в 10:13

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:11

Зеленский попросил помощи у Лукашенко

Lenta.ruвчера в 05:42

«Просили какой-то поддержки». Лукашенко — о разговоре с Зеленским

Телеканал 360°вчера в 08:25

Лукашенко: Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 06:42

Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко

РИА Новостивчера в 06:22

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

ТАССвчера в 10:13

Лукашенко заявил, что Зеленский просил у Минска поддержки

RT на русскомвчера в 05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Здоровье

Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков

Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам

В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено вчера в 12:45
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Обновлено вчера в 12:24
Космос

В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС

Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Общество

В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено вчера в 10:09
Кино

В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут фильмы о Петербурге

В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут несколько фильмов о Петербурге.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Зеленский рассказал, с чего начинается его утро

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика

Савченко заявила об украинизации России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса

Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

Инвесторы сокращают вложения на российском рынке

Инвесторы сокращают вложения на российском рынке На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций.
Обновлено вчера в 19:15
Кино

Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»

Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29
Политика

Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая

Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Здоровье

Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура

Сразу несколько читателей АСН24 обратились в редакцию с просьбой выяснить, является ли правдой пугающее сообщение, которое массово рассылается по мессенджерам.
Обновлено в 04:28
Авто

Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть

В паре с любым из агрегатов будет трудиться "робот" с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Игры

Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре

Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного

Обновлено вчера в 10:31
Политика

День независимости Украины пройдет без парада

Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение

Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Общество

В Чечне дали имя самой большой мечети в Европе

Самая большая мечеть в Европе, которая открылась в пятницу в чеченском Шали, получила имя пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия культового здания.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Французский контейнерный перевозчик CGA CGM отказался от Севморпути

Обновлено в 01:10
Общество

В Брянске открывается Свенская ярмарка

Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.
Обновлено в 02:25
Футбол

Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по Санчесу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что "МЮ" ведёт переговоры с клубами о переходе вингера Алексиса Санчеса.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

США отозвали предложение Турции о продаже Patriot

В США отозвали свое предложение Турции о продаже американских зенитных ракетных системы Patriot из-за выхода его срока действия.
Обновлено 22 августа в 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное