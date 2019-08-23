Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержкиТАСС вчера в 10:13
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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Здоровье
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Обновлено вчера в 12:24
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено вчера в 10:09
Кино
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут фильмы о Петербурге
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут несколько фильмов о Петербурге.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций.
Обновлено вчера в 19:15
Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Здоровье
Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура
Сразу несколько читателей АСН24 обратились в редакцию с просьбой выяснить, является ли правдой пугающее сообщение, которое массово рассылается по мессенджерам.
Обновлено в 04:28
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
В паре с любым из агрегатов будет трудиться "робот" с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного
Обновлено вчера в 10:31
Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Общество
В Чечне дали имя самой большой мечети в Европе
Самая большая мечеть в Европе, которая открылась в пятницу в чеченском Шали, получила имя пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия культового здания.
Обновлено вчера в 05:14
Общество
В Брянске открывается Свенская ярмарка
Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.
Обновлено в 02:25
Футбол
Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по Санчесу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что "МЮ" ведёт переговоры с клубами о переходе вингера Алексиса Санчеса.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
США отозвали предложение Турции о продаже Patriot
В США отозвали свое предложение Турции о продаже американских зенитных ракетных системы Patriot из-за выхода его срока действия.
Обновлено 22 августа в 21:56