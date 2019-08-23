Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержкиТАСС вчера в 10:13
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено 22 августа в 23:51
Футбол
Арбитр Матеу Лаос: «Неправда, что рефери благосклонны к „Реалу“ и „Барселоне“»
Испанский арбитр Матеу Лаос рассказал о своих впечатлениях от работы на матчах «Реала» и «Барселоны».
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Куйвашев поручил Бидонько разобраться с бунтом нижнетагильских врачей
Губернатор Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
В зоне «ООС» пропали автомобили с чумными карателями
Семь автомобилей с киевскими боевиками, пораженными чумой, выехало под покровом ночи из зоны проведения карательной операции в Харьковский военный госпиталь, однако до пункта назначения так и не доехали.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира
Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes.
Обновлено вчера в 22:33
Космос
В 2010 году пустынный демон Марса уничтожил два ровера NASA
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено 22 августа в 13:23
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправилась на Чукотку
Торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» состоялась в Мурманске.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Китайские Су-35 российского производства навели ужас на США
США признали российские Су-35С на службе ВВС Китая одной из главных проблем Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за песню Лады Дэнс
Обновлено вчера в 23:30
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Норвежцы утверждают, что под Северодвинском произошло два взрыва
Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР) сообщил, что на полигоне под Северодвинском 8 августа произошло два взрыва, разница между ними составила два часа.
Обновлено вчера в 20:30
Хоккей
Павел Буре прокомментировал дисквалификацию Кузнецова
Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье
В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено 22 августа в 15:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
ВМФ России получит сразу шесть подводных лодок в 2020 году
Например, ВМФ СССР в 1971 году получил от производителей 12 атомных подводных лодок.
Обновлено вчера в 01:45
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Происшествия
Российские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Несчастный случай произошел 18 августа в отеле "Санхилл" в Бодруме. 12-летняя девочка пострадала в бассейне – ее руку затянуло в трубу.
Обновлено вчера в 19:58