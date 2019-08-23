Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержкиТАСС 10:13
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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Гаджеты
В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов
Речь идет пока только о планшетах с диагональю дисплея до 8 дюймов. Их было продано за первое полугодие порядка одного миллиона штук.
Обновлено в 01:35
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Обновлено в 16:58
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено в 16:45
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Экономика
Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Американский производитель игрушек Hasbro покупает медиакомпанию Entertainment One (eOne), которой в числе прочего принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа».
Обновлено в 06:02
Происшествия
Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы
Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.
Обновлено в 10:18
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах
Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
Обновлено в 13:48
Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Наука
Собаки помогают своим владельцам поддерживать здоровье сердца
Исследование включало в себя множество факторов, определяющих здоровье сердца и артерий, например, показало, что владельцы собак, как правило, имеют более здоровую диету, чем другие владельцы домашних животных, что способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 15:43
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Более 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
По меньшей мере 122 палестинца пострадали в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Гаджеты
Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore
Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 17:10
Здоровье
Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита
Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Обновлено в 08:09
Единоборства
Ярд признался в любви к России перед боем с Ковалёвым
Обновлено в 16:59
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Политика
В комиссию ГД поступили новые данные о вмешательствах в дела РФ извне
Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ получили новые документы и данные, которые указывают на действия иностранных СМИ и представителей государств, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.
Обновлено в 07:34