Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержкиТАСС вчера в 10:13

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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