Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400RT на русском 05:37

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По словам Лукашенко, США не разделяют позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации с российскими С-400.

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400

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