Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400RT на русском 05:37
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По словам Лукашенко, США не разделяют позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации с российскими С-400.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе
В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Технологии
«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»
Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
Обновлено в 02:40
Общество
Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT
Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.
Обновлено в 05:37
Культура
«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube
Обновлено в 06:02
Футбол
«Реал» может отдать Льоренте в аренду
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намекнул, что полузащитнику команды Маркосу Льоренте стоит уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.
Обновлено в 03:17
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Более 230 тысяч человек по всему миру написали «Тотальный диктант»
Более 230 тысяч человек написали "Тотальный диктант" по всему миру в субботу, 13 апреля, из них более 180 тысяч человек написали диктант в России, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции в понедельник.
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola Razr стал на шаг ближе к выходу
Новый смартфон Motorola Razr получил сертификацию в организации Bluetooth Special Interest Group (SIG): это говорит о том, что официальная презентация аппарата может состояться в ближайшее время.
Обновлено в 02:18
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Политика
Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом
Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на следующей неделе
Обновлено в 02:36
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Технологии
Российские операторы протестировали технологию eSim
«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
Обновлено в 05:49
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Экономика
Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей
Представитель «Роскосмоса» рассказал РБК, что в третьем квартале 2018 года была уточнена стоимость проекта глобальной спутниковой системы «Эфир».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье
В России в 2018 году заболеваемость гриппом снизилась на 24%
Заболеваемость гриппом в России снизилась на 24% в 2018 году по сравнению с 2017, ОРВИ – на 5%, говорится в раздаточных материалах к итоговой пресс-конференции главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом
В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55