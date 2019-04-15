Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400Газета.Ru 06:43
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
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Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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Происшествия
Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»
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На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Авто
Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT
Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT, который как ожидается будет представлен на автосалоне во Франкфурте этой осенью.
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Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
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На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
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В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
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Транспорт
На Крымском мосту приступили к укладке рельсов со стороны Керчи
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Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
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Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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