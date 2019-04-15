Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400Газета.Ru 06:43

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
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Александр Лукашенко
Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию.
— Александр ЛукашенкоРБК 06:02

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