Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400Газета.Ru 06:43
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
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Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
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На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line
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Обновлено в 09:47
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Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
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Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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Вышел трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»
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