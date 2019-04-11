Лукашенко обвинил Россию в санкцияхНьюс-НН 06:49

Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.

Президент Белоруссии сравнил с санкциями запрет ввоза яблок и груш на территорию России. Как пишет газета «Известия» 11 апреля, Лукашенко заявил, что Россия, находясь под санкциями США, сама «воюет таким же оружием». Президент Белоруссии считает, что РФ «обнаглела» и «выкручивает руки».

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Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

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